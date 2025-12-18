Шохин заявил о переломном моменте для существенного снижения ключевой ставки

Ускоренные темпы снижения инфляции подтолкнут совет директоров Центрального банка к снижению ставки на один процентный пункт, до 15,5%. Такой прогноз в комментарии НТВ сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что еще в сентябре годовую инфляцию ожидали на уровне выше 7%, но уже сейчас она опустилась ниже шести, а значит, наступил перелом.

«Мы ждем, честно говоря, снижение ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый один процент. <…> Если инфляция 6%, то ставка в 16,5% многовато», — заявил Шохин.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей добавил, что для российского бизнеса важно не только снижение ставки, потому что этот эффект нивелируется жесткими требованиями финансового регулятора к заемщикам кредитов и банкам.

В результате предприниматели не могут найти деньги для развития своего дела или расчетов с партнерами.

«Примерно 40% компаний, по нашим опросам членов РСПП, показывают, что они чувствуют проблему с неплатежами контрагентов. Это много, это самая высокая цифра с 2021 года», — добавил Шохин.

Последнее в этом году заседание совета директоров Центрального банка, где примут решение по ключевой ставке, пройдет в ближайшую пятницу, 19 декабря.

По прогнозам специалистов финансового рынка, регулятор продолжит снижение индекса, которое начал в июне. На последнем заседании Центробанк замедлил снижение ставки, опустив ее только на 0,5%.

Регулятор объяснил свое решение тем, что опирается не только на показатели инфляции, но и на потребительскую и сберегательную активность граждан, смотрит на объемы выпуска товаров, а также на инвестиции и состояние федерального бюджета.