Счетная палата анонсировала проверку ценообразования в IT-сфере | 360°

15 мая 2024, 13:30
Счетная палата анонсировала проверку ценообразования в IT-сфере
Глава Счетной палаты Ковальчук: мораторий на проверку IT-компаний завершился
В России проведут проверку ценообразования в отрасли цифровизации. Мораторий на ревизии IT-компаний подошел к концу, заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Его процитировали «Известия».
«Надо разбираться с ценообразованием. Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний. Вот он недавно закончился», — сказал он.
Реклама
Ковальчук заявил, что несколько месяцев назад органы власти смогли вновь начать ревизии. Мораторий, напомнил он, ввели для поддержки разработчиков. Глава Счетной палаты уличил некоторых заказчиков в установлении цены путем договоренностей между вендорами и интеграторами. Он назвал рынок IT непростым, но призвал поддерживать его дальнейшее развитие.
Мониторингом мер поддержки IT-отрасли занималось Минцифры. Для айтишников в России ввели специальную ипотечную программу и отсрочку от призыва в армию.
Бизнес
Деньги
Экономика
Реклама
Реклама