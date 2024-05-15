Счетная палата анонсировала проверку ценообразования в IT-сфере | 360°

Деньги 15 мая 2024, 13:30 Счетная палата анонсировала проверку ценообразования в IT-сфере Глава Счетной палаты Ковальчук: мораторий на проверку IT-компаний завершился Freepik

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В России проведут проверку ценообразования в отрасли цифровизации. Мораторий на ревизии IT-компаний подошел к концу, заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Его процитировали «Известия».

«Надо разбираться с ценообразованием. Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний. Вот он недавно закончился», — сказал он.

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Ковальчук заявил, что несколько месяцев назад органы власти смогли вновь начать ревизии. Мораторий, напомнил он, ввели для поддержки разработчиков. Глава Счетной палаты уличил некоторых заказчиков в установлении цены путем договоренностей между вендорами и интеграторами. Он назвал рынок IT непростым, но призвал поддерживать его дальнейшее развитие.

Мониторингом мер поддержки IT-отрасли занималось Минцифры. Для айтишников в России ввели специальную ипотечную программу и отсрочку от призыва в армию.