Инициатива по введению специальных благотворительных счетов для сборов пожертвований поможет защитить россиян от мошенников, которые собирают с жертв деньги якобы для помощи нуждающимся. Об этом в разговоре с 360.ru. заявил директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Мера действительно поможет. По крайней мере, это систематизирует такие сборы. Сейчас очень много мошенников, которые используют любые инфоповоды в своих целях, открывают сборы помощи и рекламируют их. Простому человеку достаточно сложно отличить мошенника от реального фонда», — сказал он.

С инициативой о запрете благотворительных сборов на личные банковские карты выступила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

На полях Петербургского международного юридического форума она подчеркнула необходимость соблюдения прозрачности в таких сборах и в то же время недопущения создания дополнительных препятствий для развития благотворительности в стране.