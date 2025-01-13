Сбербанк по итогам 2024 года спас от мошенников 300 миллиардов рублей
По итогам 2024 года Сбербанк помог гражданам России спасти от мошенников более 300 миллиардов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
В пересчете на каждого клиента Сбербанка, к которым относится почти все экономически активное население России, спасти удалось 2,8 тысячи рублей.
«В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников», — подчеркнул Кузнецов.
Он уточнил, что сотрудникам банка удалось «расколдовать» и спасти от необдуманных действий около четырех тысяч россиян.
Ранее Кузнецов сообщал, что от 10 кредитных финансовых пирамид в России пострадали более двух тысяч граждан. Сбербанку удалось спасти от действий преступников уже 1,6 миллиарда рублей своих клиентов.