«Сбер» снизил до нуля прогноз роста кредитования банками физлиц в 2025 году

Россияне прекратили брать кредиты в банках, поэтому эта сфера работы финансовых учреждений по итогам 2025 года не вырастет. С таким заявление выступил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов, представляя презентацию с прогнозами.

«Понижаем прогноз на 2025 год, считаем что общий [кредитный] портфель всех банков по физлицам не изменится», — привел заявление финансового директора «Финам».

При этом сам «Сбер» за второй квартал текущего года увеличил выдачу кредитов на 0,9% — до 18,1 триллиона рублей и получил 48% всего рынка займов.

В начале года аналитики прогнозировали рост кредитования физических лиц на уровне 5% или ниже.

Кроме того, аналитики «Сбера» снизили рост кредитования банками частных компаний с 9–11% до 7–9%.

Также сократились ожидания по депозитным вкладам с 17–19% до 16–18% для физических лиц и с 3–5% до 2–4% — для компаний.

Совет директоров Центробанка на июльском заседании снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых, заявив о резком снижении инфляционного давления и возвращении экономики к траектории сбалансированного роста.

По базовому прогнозу регулятора, годовая инфляция по итогам 2025 года снизится до 6–7% и выйдет к запланированному таргету в 4% в следующем году.