Самозанятые россияне впервые смогут оформить оплачиваемый больничный

ТАСС: самозанятые в России с июля 2026 года получат право на больничный

Российские самозанятые с июля 2026 года впервые получат право на оплачиваемый больничный. Об этом следует из принятого федерального закона, который изучило агентство ТАСС .

В России с 1 января 2026 года действует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай нетрудоспособности. Согласно закону, право на пособие возникает через шесть месяцев непрерывных страховых взносов.

Для получения больничного гражданину необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и выбрать сумму страхового покрытия — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От этой суммы зависит размер будущего пособия и ежемесячного взноса, который составляет 3,84% от выбранной суммы.

При страховой сумме в 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1 344 рубля, а при сумме 50 тысяч рублей — 1 920 рублей.

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.