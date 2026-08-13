«Самокат»: россияне в июле заказали более 800 тонн мороженого

В июле в России был отмечен высокий спрос на мороженое и другие прохладительные напитки. По данным сервиса доставки «Самокат», жители заказали 820 тонн мороженого, 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда, сообщил сайт «Москва24» .

Самым популярным летним десертом стало мороженое. Покупатели в 11,6 раза чаще выбирали порционные форматы, чем семейные упаковки. Среди необычных вкусов особенно выросли продажи мороженого с драгонфрутом и гуанабаной — в 6,8 раза чаще, чем в прошлом году.

Вырос спрос и на другие прохладительные напитки. Лимонады стали заказывать в 2,9 раза чаще. Наиболее популярными вкусами стали мохито, манго-маракуйя и апероль. Также увеличился спрос на колу и газировку без сахара.

Квас оставался популярным: за июль заказали 757 тысяч литров. Особой любовью пользовались небольшие упаковки объемом менее 0,8 литра. Россияне выбирали как традиционный фильтрованный квас, так и ягодные варианты.

За месяц россияне заказали 358 тысяч литров безалкогольного пива. Общий спрос вырос на 66%. Особенно популярными стали крафтовые и импортные позиции. Лидировали нефильтрованное, светлое и пшеничное пиво с различными вкусами.

Любители кофе тоже предпочитали холодные варианты: эспрессо-тоник заказывали в 3,3 раза чаще, латте — в 2,8 раза. Среди вкусов латте вырос интерес к карамели, лесному ореху и ванили.