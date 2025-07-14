С 3 по 5 июля в Центре событий РБК прошла конференция SM Network 2025*

Что обсудили:

ИИ — не тренд, а норма. Искусственный интеллект прозвучал в каждом блоке — от медиапланирования до контент-продакшна. Компании делились кейсами, где нейросети уже экономят время, бюджет и ресурсы.

Креатив — это система. Спикеры рассказывали, как рождаются идеи под давлением ключевых показателей эффективности, почему повтор не всегда плохо и как отличать «хаос» от выстроенного креативного процесса.

Рост в условиях турбулентности. Участники обсуждали, как бренды адаптируются, строят новые модели и ищут партнеров. Ажиотаж вызвал баттл агентств и бизнеса: «Кому платить за инновации?»

Формат без воды. 78 спикеров, среди них — топы из «Яндекс Гоу», «Кофемании», «Додо Пиццы» и других. Выступления в стиле быстрых ответов — коротко, по делу, с фокусом на реальные кейсы и ошибки.

Нетворкинг не формальность. По словам участников, именно ради общения стоило прийти. SM Network 2025* — это сотни новых контактов и уже заключенные сделки прямо на площадке.