С 3 по 5 июля в Центре событий РБК прошла конференция SM Network 2025*
Три дня общения, практики и диалогов о будущем маркетинга, технологий и креатива. На площадке собралось 2036 участников — от рекламщиков и креаторов до топ-менеджеров агентств и брендов.
Что обсудили:
- ИИ — не тренд, а норма. Искусственный интеллект прозвучал в каждом блоке — от медиапланирования до контент-продакшна. Компании делились кейсами, где нейросети уже экономят время, бюджет и ресурсы.
- Креатив — это система. Спикеры рассказывали, как рождаются идеи под давлением ключевых показателей эффективности, почему повтор не всегда плохо и как отличать «хаос» от выстроенного креативного процесса.
- Рост в условиях турбулентности. Участники обсуждали, как бренды адаптируются, строят новые модели и ищут партнеров. Ажиотаж вызвал баттл агентств и бизнеса: «Кому платить за инновации?»
- Формат без воды. 78 спикеров, среди них — топы из «Яндекс Гоу», «Кофемании», «Додо Пиццы» и других. Выступления в стиле быстрых ответов — коротко, по делу, с фокусом на реальные кейсы и ошибки.
- Нетворкинг не формальность. По словам участников, именно ради общения стоило прийти. SM Network 2025* — это сотни новых контактов и уже заключенные сделки прямо на площадке.
- Прокачка на практике. Финальный день прошел за интерактивными бизнес-играми. Участники тренировались принимать решения, работать в команде и искать точки роста.
Ключевая мысль: выигрывают те, кто не боится изменений, умеет гибко мыслить и использует технологии.
*SM Network 2025 — Серебряный Меркурий Нетворкинг 2025
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