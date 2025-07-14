С 3 по 5 июля в Центре событий РБК прошла конференция SM Network 2025*

Три дня общения, практики и диалогов о будущем маркетинга, технологий и креатива. На площадке собралось 2036 участников — от рекламщиков и креаторов до топ-менеджеров агентств и брендов.

Что обсудили:

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Ключевая мысль: выигрывают те, кто не боится изменений, умеет гибко мыслить и использует технологии.

*SM Network 2025 — Серебряный Меркурий Нетворкинг 2025

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