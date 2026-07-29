Рынок сетевых фильтров в России вырос на 19% за пять месяцев

В январе–мае 2026 года российский рынок сетевых фильтров вырос на 19% в штуках и на 17% в деньгах. Покупатели все чаще выбирают такие устройства не только для удобства, но и для защиты техники, сообщает Hi-Tech Mail .

Российский рынок сетевых фильтров, удлинителей и разветвителей в январе–мае 2026 года вырос на 19% в натуральном выражении и на 17% в денежном. Такие данные привела компания AGNI по итогам опроса 600 человек 18-54 лет из 16 городов-миллионников.

За последние два года такие устройства покупали 48% респондентов. Среди компьютерных товаров и аксессуаров эта категория заняла четвертое место после беспроводных наушников, устройств памяти, а также клавиатур и мышей.

AGNI отмечает, что 78% опрошенных понимают разницу между сетевым фильтром и обычным удлинителем. Покупатели все чаще воспринимают фильтры как способ защитить технику от скачков напряжения и перегрузок. К покупке чаще всего подталкивают новая техника и замена старого устройства.

Основатель AGNI Дмитрий Покоевец сказал, что еще несколько лет назад такие товары в основном воспринимали как удлинители, но теперь интерес к электробезопасности растет. По его словам, на фоне подорожания электроники россияне чаще думают о том, как продлить срок службы уже имеющейся техники.