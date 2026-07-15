Руководитель Sellerden Ветренников отметил, что открывать ПВЗ маркетплейсов в 2026 году все еще выгодно

Фото: Школьники и их родители готовятся к 1 сентября в московском регионе / Медиасток.рф

Руководитель компании Sellerden Денис Ветренников в беседе с радио Sputnik отметил, что открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в 2026 году все еще выгодно, но есть нюансы.

Эксперт подчеркнул, что открытие ПВЗ — это не бизнес, в котором можно гарантированно заработать. Важно правильно выбрать локацию. Нужно учитывать количество домов рядом, плотность населения, конкурентов и объем заказов в конкретном районе. Даже разница в несколько сотен метров может полностью изменить экономику пункта выдачи заказов.

В среднем на открытие ПВЗ требуется от 500 тысяч до миллиона рублей. В эту сумму входят ремонт, мебель, техника, вывеска, аренда и запас денежных средств на один месяц работы.

Чистая прибыль сильно зависит от оборота. Слабый пункт может приносить от 30 до 70 тысяч рублей в месяц, средний ПВЗ — около 100 или 150 тысяч рублей. Удачные точки могут зарабатывать 200 тысяч рублей и больше. Однако важно понимать, что ПВЗ — это не пассивный доход. Нужно постоянно работать с сотрудниками, контролировать выдачу заказов, возвраты, сохранность товаров и обрабатывать жалобы.

Один из главных рисков в открытии ПВЗ — это зависимость от маркетплейса. Площадка может изменить тарифы, систему мотивации или требования к помещению, и владелец пункта никак не может на это повлиять.

Еще одна проблема — это рост конкуренции. Во многих городах пункты открыты буквально в каждом квартале. По этой причине новый ПВЗ может забирать конкурентов у соседних точек, а не создавать новый спрос.