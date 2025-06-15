Рубль достиг справедливого уровня — экономист

Экономист Сорокина: стоимость доллара в пределах 70-80 рублей является реальной

Фото: РИА «Новости»

Рубль укрепился до уровня, соответствующего его реальной стоимости, а не превышающего ее. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина.

По ее словам, за последние три года российская экономика продемонстрировала неожиданную устойчивость, сумев адаптироваться к санкциям и перестроить внешнеторговые связи.

«Экономика по основным показателям вернулась к уровню конца 2021 года, где курс составлял 70-80 рублей за доллар», — пояснила эксперт.

Сорокина добавила, что при отсутствии новых потрясений курс национальной валюты останется стабильным. Она подчеркнула, что диапазон 70-80 рублей является вполне оправданной стоимостью рубля.

Ранее RT сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном влиянии на международные энергорынки анонсированных Европой ограничений против нефтяной отрасли России. Впрочем, по его словам, страна обладает достаточным опытом для минимизации ущерба от подобных рестрикций.

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