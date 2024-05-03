Росстат решил считать доходы россиян по-новому | 360°

Деньги 03 мая 2024, 09:43 Росстат решил считать доходы россиян по-новому РБК: Росстат заказал разработку новой методики оценки доходов и расходов россиян Freepik

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В России усовершенствуют методику оценки доходов и расходов населения. Росстат разместил на сайте госзакупок контракт на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию статистического и методического инструментария для выборочных наблюдений за домохозяйствами, сообщил РБК.

Научную работу предстоит провести в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Исследователям поручат пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян в условиях неполноты основы выборки и ограниченных возможностей сбора первичных данных. Стоимость работы оценили в шесть миллионов рублей.

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Росстат заявил, что подрядчик продумает внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах — из внешних источников информации и по итогам опросов. Исследователям поручили повысить точность оценки благосостояния хозяйств с относительно высокими доходами и репрезентативность выборки по многодетным семьям.

Доходы россиян в 2024 году повысятся, заявил экономист Андрей Лобода. По его словам, это связано с дефицитом квалифицированных кадров в некоторых отраслях. Ura.ru напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году увеличить благосостояние жителей страны.