Российский миллиардер рассказал Карлсону о печальном будущем доллара

Из-за санкций Китай, Россия и другие страны сократили использование доллара в международных расчетах. Американская валюта утратит статус доминирующей, заявил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко в интервью Такеру Карлсону, опубликованному в YouTube-канале журналиста.

Если 12 лет назад Китай, по информации бизнесмена, осуществлял около 90% торговых операций в долларах, то теперь — менее 50%. Россия сократила объем операций в американской валюте до 14%.

«Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», — сказал он.

Мельниченко спрогнозировал формирование многополярного мира. Он заявил о появлении, по меньшей мере, двух сверхдержав в лице США и Китая.

В 2023 году Мельниченко впервые возглавил российский рейтинг Forbes. Его состояние оценивали в 25,2 миллиарда долларов.