Российские делегаты приняли участие в деловой части выставки EURASIA Expo в Тегеране

Заместитель директора фонда «Росконгресс», директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков и министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев приняли участие в деловой программе международной выставки EURASIA Expo, которая состоялась в Тегеране. Фонд выступил одним из организаторов мероприятия.

На встрече российская и иранская стороны обсуждали развитие торговли между странами. Слепнев подчеркнул, что между Ираном и ЕАЭС необходимо налаживать эффективное взаимодействие.

«Вот почему мы придаем особое значение сегодняшнему мероприятию и будем готовы оперативно реагировать на все возникающие вопросы бизнес-сообщества», — добавил он.

Советник по международным делам и торговым соглашениям Организации развития торговли Ирана Мир-Хади Сейеди отметил колоссальную работу фонда и добавил, что диалог продолжится летом в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, на который приедет большая делегация из республики.

Одной из главных проблем Вальков назвал недостаточную информированность бизнесменов о возможностях, которые открываются перед ними в странах ЕАЭС и Иране. Он отметил, что обеим странам необходимо работать над повышением доверия друг к другу.

Всего в работе выставки приняли участие более 20 тысяч человек — не только из России и Ирана, но и из Белоруссии, Армении, Китая, Казахстана и Киргизии. Состоялись сессии и панельные дискуссии по разным темам.