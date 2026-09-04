Россияне стали в три раза чаще покупать элитную недвижимость в Москве

Россияне стали чаще вкладывать деньги в элитную недвижимость, девелоперы отреагировали на спрос и сместили активность на высокобюджетный сегмент. Об этом на конференции «Коммерсанта» рассказал руководитель департамента продаж девелопера «Донстрой» Вячеслав Белозеров, его слова привела пресс-служба компании.

На конференции «Августовский бранч. Инвестиции. Недвижимость» подвели итоги первого полугодия 2026 года на рынке недвижимости. Белозеров отметил, что выходы новых проектов в элитном секторе увеличились в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Девелоперы чувствуют рынок и направляют свои главные ресурсы и компетенции в элитную недвижимость. Это осознанная инвестиция, подкрепленная анализом поведения целевой аудитории, — клиент платежеспособен и готов к сделкам», — отметил руководитель отдела продаж.

Белозеров отметил изменение на рынке недвижимости — покупатели стали более требовательны и избирательны, клиенты выбирают «продукт с более тонкой настройкой».

Ранее стало известно, что в Москве почти перестали прибегать к ипотеке для покупки элитной недвижимости. По итогам первого полугодия 2026 года доля ипотеки сократилась до 3%.