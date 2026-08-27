Россияне стали быстрее копить на переезд из однушки в двушку

Срок накопления на переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную в крупных регионах сократился в среднем на два месяца, сообщает «РБК Недвижимость» .

Индекс расширения жилья за три месяца снизился с 16,3 до 14,3 средних зарплат. Это чуть больше года и двух месяцев накоплений, следует из расчета «Поиска Яндекса» по квартирам.

Снижение показателя связано с динамикой цен и доходов. Медианная стоимость однокомнатных квартир выросла на 2,7%, до 4,8 млн рублей, а двухкомнатных — на 2,5%, до 6,1 млн рублей. Разница между ними сократилась на 100 тыс. рублей. Средняя зарплата за этот период увеличилась с 86 тыс. до 91 тыс. рублей в месяц.

Время накопления уменьшилось в 11 из 16 исследованных регионов. Самый низкий показатель зафиксирован в Ленинградской области — 8,7 месяца, на пять месяцев меньше прежнего уровня. В Челябинской области срок составил 10,3 месяца, в Воронежской — также 10,3 месяца, в Нижегородской — 12,4 месяца, в Пермском крае — 16,7 месяца.