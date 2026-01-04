Россияне смогут вернуть подарочные сертификаты после праздников

Роспотребнадзор сообщил, что за подарочные сертификаты можно вернуть деньги

Россияне имеют право возвращать подарочные сертификаты, так как по закону они являются предоплатой будущей покупки. Продавец не сможет отказать или ограничить срок его действия. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила об этом РИА «Новости» .

Сама по себе подарочная карта не товар, она лишь дает право на покупку или услугу на определенную сумму. Внесенные за нее деньги считаются предоплатой. Продавцу, по информации Роспотребнадзора, запрещено устанавливать срок действия сертификатов или удерживать деньги, если ими не воспользовались.

«Если продавец не выполнил свои обязательства и не доставил товар, оплаченный подарочной картой, покупатель имеет право потребовать либо получение товара, либо возврат суммы предварительной оплаты», — сказал представитель ведомства.

Самым желанным подарком у москвичей, по опросу SuperJob, стал не подарочный сертификат, а наличные. Каждый пятый выбрал бы путешествие.