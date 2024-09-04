Россияне рассказали, как относятся к спонтанным покупкам

Аналитики бренда Starwind провели исследование среди россиян из крупных городов и выяснили, как они относятся к спонтанным покупкам и сколько на них тратят. О результатах опроса написали « Известия» .

Исследование показало, что большая часть респондентов минимум раз в жизни совершала спонтанные покупки. Чаще всего незапланированно покупают вещи стоимостью от 11 тысяч до 30 тысяч рублей. Около 23% выразили готовность потратить на такие покупки не более пяти тысяч рублей. Около 15% респондентов тратили на спонтанные приобретения 31-50 тысяч рублей.

Более 45% опрошенных заявили, что делают спонтанные покупки в хорошем настроение, 15% считают, что такие траты — это способ почувствовать перемены. Еще 13% россиян совершают внезапные покупки в качестве подарка себе за достижения. Более 52% опрошенных заявили, что не жалеют о спонтанных покупках, 17% уверены, что это приносить радость в моменте.