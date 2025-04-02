Россиянам рассказали об оформлении налогового вычета через банк
Финансовый эксперт Бархота: оформлять налоговый вычет будет удобнее через банк
Россияне смогут оформлять налоговый вычет на медицинские и образовательные услуги непосредственно в банковских приложениях. Подробно об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
Он напомнил, что налоговое администрирование с точки зрения вычетов всегда было не самым простым для обычных людей. Процедура предусматривала декларирование доходов по справке 3-НДФЛ — это довольно большая форма минимум на 10 страниц.
«Часто у россиян бывают ситуации, когда у них несколько источников дохода, в этом случае декларация еще сильнее усложнялась», — рассказал эксперт.
Чуть позже процедура стала удобнее благодаря сайту «Налог.ру», но и там оформить вычет не всегда получается. Чаще люди пользуются банковскими приложениями.
«Получение налоговых вычетов через банковское приложение было бы крайне удачным — часто эти вычеты касаются, например, инвестиций», — добавил Бархота.
Кроме того, банк лучше остальных организаций знает ситуацию с доходами.
В этом смысле агрегирование информации о доходах, автоматическая подготовка декларации и обмен данными с налоговой было бы предпочтительным для граждан, потому что многие хотели бы коммуницировать с банком, а не с налоговой инспекцией.
Андрей Бархота
эксперт финансового рынка
Оформление вычета через банк упростило бы взаимодействие с налоговой и сократило сроки подготовки к получению вычета.
«Если говорить об истоках решения, это связано с тем, что в последние годы налоговая нагрузка на граждан возросла. Хотелось бы, повысив эту на налоговую нагрузку, еще что-то дать взамен», — считает Бархота.
Первыми такую функцию запустят около 11 банков, считает эксперт.
«У многих банков есть сервис автоматической индикации штрафов за нарушение правил дорожного движения, возможность их оплаты в достаточно оперативном режиме. Я думаю, что налоговые сервисы также просто внедрят», — отметил финансист.
В первую очередь банки начнут с возврата налога на покупку жилья, а затем подтянутся остальные налоговые вычеты, в том числе на медицинские и образовательные услуги.