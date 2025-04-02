Россиянам рассказали об оформлении налогового вычета через банк

Россияне смогут оформлять налоговый вычет на медицинские и образовательные услуги непосредственно в банковских приложениях. Подробно об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он напомнил, что налоговое администрирование с точки зрения вычетов всегда было не самым простым для обычных людей. Процедура предусматривала декларирование доходов по справке 3-НДФЛ — это довольно большая форма минимум на 10 страниц.

«Часто у россиян бывают ситуации, когда у них несколько источников дохода, в этом случае декларация еще сильнее усложнялась», — рассказал эксперт.

Чуть позже процедура стала удобнее благодаря сайту «Налог.ру», но и там оформить вычет не всегда получается. Чаще люди пользуются банковскими приложениями.

«Получение налоговых вычетов через банковское приложение было бы крайне удачным — часто эти вычеты касаются, например, инвестиций», — добавил Бархота.

Кроме того, банк лучше остальных организаций знает ситуацию с доходами.