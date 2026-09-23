Россиянам рассказали о валютных вкладах в условиях девальвации рубля

Ставки по рублевым вкладам в России значительно выше доходности большинства валютных депозитов. Однако эксперты Финансового университета при правительстве РФ отмечают, что вклады в юанях выглядят привлекательнее на фоне минимальных ставок по доллару и евро. Об этом пишет «ФедералПресс» .

Юрист, экономист Ольга Климова связывает сокращение валютных вкладов с экономическими причинами. Сейчас размещение денег в рублях позволяет получить более высокую процентную доходность. Средняя ставка по краткосрочным рублевым вкладам физических лиц в июле составляла 12,8%, а по долгосрочным — 10,6%.

Кандидат экономических наук и доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Евгений Сумароков отмечает, что рублевые вклады сохраняют привлекательность, несмотря на изменения ставок в течение лета. При этом валютные депозиты предлагают значительно меньшую доходность.

Выбор валюты, по мнению экспертов, должен зависеть от целей накопления и будущих расходов. Валютные накопления могут использоваться для других целей, например, для будущих расходов за рубежом или снижения зависимости сбережений от движения рубля.