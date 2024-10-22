Россиянам рассказали, как получить деньги от государства на учебу или бизнес

Стенякина: россияне могут получить до 350 тысяч рублей на бизнес по соцконтракту

Россияне с низким уровнем дохода и безработные могут заключить социальный контракт и получить от государства деньги на обучение или открытие бизнеса. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Это мера поддержки для граждан с низким уровнем дохода, безработных. По правилам программы орган соцзащиты обязуется оказать финансовую помощь, а заявитель — грамотно распорядиться деньгами и выйти на стабильный источник дохода», — сказала она.

На обучение по социальному контракту, по словам Стенякиной, государство выделит до 30 тысяч рублей, на открытие подсобного хозяйства — 200 тысяч, запуск другого бизнеса — 350 тысяч. Депутат сообщила, что заявление можно подать на «Госуслугах», а оригиналы отнести в орган соцзащиты. На рассмотрение заявки уйдет до 10 рабочих дней, при необходимости уточнений и доработок — до 30.

Власти Подмосковья с января по апрель выплатили почти 50 миллионов рублей по социальным контрактам. Среди них деньги на фрезерный станок для открытия столярной мастерской в Егорьевске.