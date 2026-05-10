Россиянам рассказали, как копить и наслаждаться жизнью

Россияне смогут навести порядок в финансах, если применят простую, но эффективную формулу по распределению личного бюджета. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Она пояснила, что существует классическое право 50/30/20, по которому весь доход после вычета налогов делится на три части. Наибольший процент денежных средств направляют на обязательные расходы, в числе которых оплата жилья, услуг ЖКХ, продуктов, транспорта и лекарств.

Еще часть бюджета тратится на исполнение желаний — хобби, ресторанов, шопинг или путешествия. Оставшиеся 20% направляют на сбережения и инвестиции.

«Это хороший старт для новичков. Не нужно заводить 100 категорий в Excel. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск „сорваться“ и потратить все гораздо ниже», — сказала эксперт.

При этом у этого метода имеются и недостатки, так как в дорогих мегаполисах на одну аренду можно потратить все 50% дохода. Впрочем, можно использовать альтернативные методы, в числе которых правило 60/10/10/10/10 и обнуление бюджета.

При использовании последнего правила ежедневно вечером с остатка денежных средств вычитаются последние цифры, чтобы в итоге получилось круглое число. Так оставшиеся небольшие сумы можно откладывать в накопление.

Ранее астролог Елена Литвинова рассказала, что лучшими инвесторами обычно становятся представители земной стихии — Тельцы, Девы и Козероги. Скорпионам может повезти, так как они готовы к риску, а Водолеям — из-за любви к новым идеям и трендам.