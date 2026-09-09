Россиянам посоветовали после отпуска сократить необязательные траты и копить

После отпуска стоит сверить плановые и фактические расходы, сократить необязательные покупки и направить свободные средства в накопления. Такой совет дала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова, сообщает Газета.ru .

Эксперт рекомендовала заранее учитывать осенние траты: подготовку детей к учебе, обновление гардероба и рост коммунальных платежей. На крупные покупки, подарки и поездки она посоветовала ежемесячно откладывать небольшие суммы.

Для распределения доходов Солдатенкова предложила правило 50/30/20: 50% средств направлять на обязательные расходы, 30% — на желания и развлечения, 20% — на сбережения. После отпуска долю накоплений можно временно увеличить, отказавшись от части необязательных трат.

Главной задачей эксперт назвала восстановление финансовой подушки на три-шесть месяцев расходов семьи. Часть резерва должна оставаться доступной, поэтому хранить все накопления на срочном вкладе не следует.

Солдатенкова также напомнила о социальном налоговом вычете за обучение. В него можно включить до 110 тысяч рублей на образование одного ребенка, а общий лимит на собственное обучение и лечение составляет 150 тысяч рублей в год.

Кроме того, эксперт посоветовала проверить платные услуги по банковским картам и категории кешбэка. Кредитной картой следует пользоваться только при возможности погасить долг до окончания льготного периода, пишут «Известия».