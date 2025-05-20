Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в кофе

Финансист Селезнев: инвесторы могут потерять 50% денег на вложениях в кофе

Вложения в кофейные фьючерсы могут привести к потере до 50% сбережений. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.ru» .

Он назвал кофе крайне волатильным товаром, который зависит от погоды в странах выращивания (Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Эфиопия).

«Исторически арабика торгуется гораздо дешевле, чем сейчас: 1–1,5 доллара за фунт (почти 454 грамма). Однако раз в два-четыре года случается крупный неурожай, и цена прыгает сильно вверх», — сказал Селезнев.

В этом году цена за кофе сначала была 4,3 доллара за фунт, но сейчас снизилась — 3,7 доллара. В прошлые годы на пике стоимости кофе доходил до 2,5–3 долларов, но потом все равно опускался обратно. Эксперт назвал это явление ярким, но типичным кофейным ралли.

«Те, кому удалось в нем поучаствовать, могли заработать до 150%. Но, как показывает история, те, кто неудачно купит кофе на пике стоимости, рискуют потерять до половины своих вложений и более», — объяснил аналитик.

Он отметил, что инвестиции в кофе не подходят для обычных долгосрочных вложений.

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