Россиянам объяснили, как сократить спонтанные расходы
Финансист Смирнов: лимит на «хотелки» защитит от импульсивных трат
Установленный заранее лимит на необязательные траты, список покупок и удаление привязанных банковских карт из приложений помогут сократить количество импульсивных покупок. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал РИА «Новости».
Он перечислил, самые действенные способы контроля расходов. По его словам, стоит взять паузу перед покупкой, заранее составить их список, установить месячный лимит на «хотелки» и отказаться от сохраненных карт в маркетплейсах и сервисах. Это поможет не принимать решение о покупке мгновенно.
Смирнов также назвал самую распространенную ошибку при экономии. По его словам, если ограничения слишком жесткие, то человек полностью отказывается от кафе, отдыха, подарков и небольших радостей.
«Бюджет держится 10 дней, а потом срывается», — отметил эксперт.
Он посоветовал заранее учитывать нерегулярные расходы, включая лечение, ремонт техники, страховку и подарки, а также разделять финансовую подушку и накопления на конкретные цели. Он посоветовал в первую очередь накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск.
Контроль личных финансов требует системного подхода и постоянного пересмотра доходов и расходов. Один из способов сделать траты более осознанными и повысить финансовую грамотность — регулярный финансовый чекап. Он помогает заметить лишние расходы и понять, где можно сэкономить без ущерба для привычного уровня жизни.