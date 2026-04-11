Россиянам объяснили, как сократить спонтанные расходы

Установленный заранее лимит на необязательные траты, список покупок и удаление привязанных банковских карт из приложений помогут сократить количество импульсивных покупок. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал РИА «Новости» .

Он перечислил, самые действенные способы контроля расходов. По его словам, стоит взять паузу перед покупкой, заранее составить их список, установить месячный лимит на «хотелки» и отказаться от сохраненных карт в маркетплейсах и сервисах. Это поможет не принимать решение о покупке мгновенно.

Смирнов также назвал самую распространенную ошибку при экономии. По его словам, если ограничения слишком жесткие, то человек полностью отказывается от кафе, отдыха, подарков и небольших радостей.

«Бюджет держится 10 дней, а потом срывается», — отметил эксперт.

Он посоветовал заранее учитывать нерегулярные расходы, включая лечение, ремонт техники, страховку и подарки, а также разделять финансовую подушку и накопления на конкретные цели. Он посоветовал в первую очередь накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск.

Контроль личных финансов требует системного подхода и постоянного пересмотра доходов и расходов. Один из способов сделать траты более осознанными и повысить финансовую грамотность — регулярный финансовый чекап. Он помогает заметить лишние расходы и понять, где можно сэкономить без ущерба для привычного уровня жизни.