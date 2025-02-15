Россиянам объяснили, как найти пропавший пенсионный стаж

Юрист Соловьев: неучтенную часть пенсии можно выявить в СФР или МФЦ

Изучение индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Социальном фонде России или МФЦ поможет узнать размер пенсионных выплат. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что в ИЛС заносят данные о страховом стаже, зарплате, уплаченных работодателем страховых взносах и пенсионных коэффициентах.

По его словам, если в выписке из ИЛС нашлись неучтенные периоды трудовой деятельности, нужно направить подтверждающие трудоустройство документы. Также необходимо подать заявление на перерасчет пенсии.

Юрист рекомендовал периодически заказывать выписку о состоянии своего пенсионного счета, ведь от технических сбоев не гарантирована ни одна структура.

Соловьев напомнил, что высокую пенсию насчитывают тем гражданам, которые трудились долгое время. К тому же, большой стаж в сочетании с оплатой труда гарантирует более высокий размер пенсионных выплат.

Ранее россиянам объяснили, что на размер пенсии могут повлиять заниженная серая зарплата, перерывы в карьере и задолженности по кредитам.