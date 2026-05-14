Россиянам назвали условия, при которых не стоит брать кредит

Кредит не стоит брать при отсутствии финансовой подушки в три-шесть месячных окладов и ряде других условий. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«С точки зрения персональных финансов кредит — это обычно не первый, а последний инструмент», — сказал он.

По его словам, такой заем бывает оправдан, если речь идет о вопросах здоровья, образования или о покупке жилья. Но надо помнить, что кредит брать рискованно при отсутствии личного финансового резерва, нестабильном доходе или наличии другого кредита.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин напомнил, что самозапрет на кредиты не является «абсолютной броней».