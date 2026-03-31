Россиянам напомнили, какую сумму можно перевести, чтобы не вызвать подозрений у банка

Доцент Мягкова: без подозрений можно перевести не более 100 тысяч рублей

Лимита на сумму банковских переводов в России нет, но существуют технические лимиты, превышение которых вызывает подозрения у банка. Подробнее о безопасности финансовых операций агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Мягкова.

Под контроль банка попадают крупные переводы, но это не влечет автоматически блокировки счета, отметила эксперт.

«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила Мягкова.

Прямых запретов на переводы между физическими лицами нет, но система СБП устанавливает технические лимиты: до одного миллиона рублей за одну операцию при переводе себе и до 100 тысяч рублей в месяц другим лицам без комиссии. Банки вправе вводить собственные ограничения.

Чтобы избежать подозрений со стороны банка, эксперт посоветовала переводить крупные суммы с дебетовых карт и сопровождать их комментариями. Также не стоит дробить большие транзакции на мелкие, это тоже может вызвать подозрения у банка.