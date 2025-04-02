Россиянам могут ограничить число выдаваемых банковских карт

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая продумать, нужно ли ограничить максимальное число выдаваемых банковских карт и срок их действия. Эти меры рассмотрят в рамках усиления борьбы с мошенничеством, указано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам», — говорится в перечне поручений главы государства.

До 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина должны представить президенту соответствующий доклад.

Ранее Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Нововведение должно защитить граждан России от аферистов и усилить контроль за финансовыми операциями.

По закону сотрудники банков, государственных органов и операторов связи не должны общаться с клиентами через иностранные мессенджеры.