Россиян предупредили о запрещенных к покупке товарах даже со скидками
Юрист Ноженко: гумпомощь и радиоактивные товары нельзя покупать даже со скидкой
Продажа некоторых товаров в России запрещена законом. В особых случаях покупатель сможет потребовать компенсацию, сообщила агентству «Прайм» юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
В свободной продаже, по ее словам, не найти переданную общественным организациям гумпомощь, загрязненные радиацией товары, продукты с истекшим соком годности, произведенный в домашних условиях и без лицензии алкоголь. Ноженко заявила, что сырое молоко можно сбывать только с этикеткой о необходимости кипячения, бахчевые — в целом виде.
«Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену», — сказала она.
Покупатель, по совам юриста, вправе потребовать убрать такой товар с полки и пожаловаться в Роспотребнадзор. Если сделка состоялась и возникли последствия, он может вернуть товар и потребовать компенсацию лечения.
Пожертвованные Эстонией сухпайки появились на сайте объявлений на Украине. Продавцы предлагали выбрать из ассортимента.