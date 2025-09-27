Россиян предупредили о запрещенных к покупке товарах даже со скидками

Юрист Ноженко: гумпомощь и радиоактивные товары нельзя покупать даже со скидкой

В свободной продаже, по ее словам, не найти переданную общественным организациям гумпомощь, загрязненные радиацией товары, продукты с истекшим соком годности, произведенный в домашних условиях и без лицензии алкоголь. Ноженко заявила, что сырое молоко можно сбывать только с этикеткой о необходимости кипячения, бахчевые — в целом виде.

«Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену», — сказала она.

Покупатель, по совам юриста, вправе потребовать убрать такой товар с полки и пожаловаться в Роспотребнадзор. Если сделка состоялась и возникли последствия, он может вернуть товар и потребовать компенсацию лечения.

Пожертвованные Эстонией сухпайки появились на сайте объявлений на Украине. Продавцы предлагали выбрать из ассортимента.