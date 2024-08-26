Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов питания в сентябре

В начале осени россиян может ждать повышение цен на ряд продуктов. Об этом в разговоре с 360.ru рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

«Осенью текущего года подорожают многие кондитерские изделия. Первая причина кроется в росте мировых цен на какао из-за неурожая в странах-экспортерах. Динамика и уровень цен на шоколад будут зависеть от доли какао в конечном продукте, стоимости дополнительных пищевых ингредиентов», — сказала она.

По ее словам, также изменятся цены на любые продукты, содержащие какао и шоколад в самых разных вариантах. Речь идет о глазури, начинках, добавках и прочем.

Кроме того, подорожают кондитерские жиры, сухие молочные продукты и мука. По прогнозам самих изготовителей, оптовые отпускные цены могут возрасти в среднем на 16%. А вот розничные цены на указанные товары снизятся примерно на 3-7%.

Неурожай ягод и яблок привел к росту цен и подорожанию продуктов, изготавливаемых из них: варенье, джемы, соки, напитки, детское питание и кондитерские изделия, отметила Долгова

Однако экономист заметила, что в последние дни повышен прогноз по урожаю отечественной пшеницы и масличных культур. Это будет способствовать снижению цен на продукты из них.

Сезонная дефляция коснется цен на овощи, арбузы и дыни. Также на снижение цен на кабачки, картофель, морковь, свеклу, лук, чеснок, болгарский перец, тыкву, баклажаны, кроме собственного урожая, повлияют поставки из Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана.

Ранее стало известно, что лекарства в России могут подорожать на 15-20%. Это произойдет, если в Госдуме примут законопроект об ограничении маркетинговых бонусов.