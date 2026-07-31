Россия отказалась от ежегодного взноса в бюджет ОЭСР

Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не получит более 60 миллионов рублей от России. Правительство распорядилось не делать ежегодный взнос, сообщило РИА «Новости» .

Проигнорировать взнос в бюджет ОЭСР предложила госкорпорация «Росатом». После того, как Минфин, Минэкономразвития и МИД России согласовали инициативу, правительство подготовило распоряжение.

Ежегодный взнос составил бы 61 313,4 тысячи рублей. Эта сумма заложена в казну, ее перенаправят на реабилитацию территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств в Таджикистане.

В 2022 году руководство ОЭСР приостановило членство России. Международная организация закрыла офис в Москве.