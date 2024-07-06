Россия и Иран завершили объединение платежных систем «Мир» и Shetab

В конце лета в России могут запустить иранскую платежную систему. А у россиян в скором времени появится возможность расплачиваться картами в Иране, сообщил глава Центробанка республики Мохаммад Реза Форзин на профильной пресс-конференции .

Стороны официально завершили переговоры о внедрении систем карты «Мир» в уже существующую экосистему иранского Shetab. Переговоры о долгосрочном сотрудничестве представители двух стран вели с 2022 года. Россия обратилась к иранским коллегам с предложением интегрировать существующие площадки для удобства торговли.

«Проект вступил в операционную фазу», — подчеркнул Форзин, акцентировав внимание на том, что всех договоренностей удалось достичь, они удовлетворяют интересы обеих стран.

Отдельно официальные представители государств выступили с предложением создать необходимые условия, при которых российский рубль будет востребован в Иране. Схожие процессы в России планируют запустить и для иранского риала: подразумевается, что мера облегчит двустороннее торговое сотрудничество и положительно скажется на состоянии экономики двух стран.

Ожидается, что сам процесс интеграции пройдет в три этапа. Первый из них затронет скорое внедрение израильских банковских карт в российский рынок, а граждане Ирана смогут снимать рубли в российских банкоматах.

Второй этап будет предполагать подключение системы в интересах российских граждан в Иране. Третьим шагом станет успешное использование карточек, привязанных к платежной системе Shetab, в российских магазинах.