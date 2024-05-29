Роснано снова предупредило о рисках банкротства

Группа «Роснано» снова может столкнуться с риском банкротства, если ей не предоставят дополнительную господдержку. Это следует из отчета компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Оборотные активы фирмы по состоянию на 31 декабря 2023 года оказались «существенно больше краткосрочных обязательств». Несмотря на это, Роснано допустило, что в обозримом будущем обязательства вряд ли обеспечат активами в достаточной степени. Это связано с неопределенностью прогнозов сроков и параметров их реализации.

«Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование», — уточнили в отчете.

В противном случае «высока вероятность возникновения признаков банкротства», заявили в Роснано.

Впервые о подобных рисках из-з «кредиторской задолженности» корпорация сообщила минувшей осенью. За год до этого власти обсуждали ликвидацию Роснано.