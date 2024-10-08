Риелтор Бендриков рассказал, что при покупке квартиры можно сохранить ставку предыдущего владельца

Рынок недвижимости в России сталкивается с серьезными трудностями. Высокие процентные ставки, ограничения на льготные программы и завышенные цены заставляют граждан откладывать покупку жилья. Тем не менее, существуют способы удачно приобрести квартиру. Об этом сообщил ОТР риелтор и специалист в области недвижимости Олег Бендриков.

Он отметил, что недавно некоторые предложили россиянам возможность взять ипотеку на вторичное жилье с сохранением ставки, установленной продавцом.

Например, если кто-то покупал квартиру в 2021 году, когда ставки на вторичное жилье составляли 7,3% без учета различных программ, то сейчас новый покупатель этой квартиры может сохранить ту же процентную ставку.

Также существует другой способ. Многие крупные банки в России предлагают клиентам ипотечные кредиты по «их ставке», когда заемщик выплачивает одноразово определенную сумму, что позволяет банку снизить процентную ставку, иногда до 10 пунктов.