Риелтор Барсуков назвал ипотечников наиболее дисциплинированными заемщиками

Самыми дисциплинирвоанными заемщика все еще можно считать держателей ипотечныхх кредитов. Об этом радиостанции «Говорит Москва»на фоне сообщения о выросших до рекордных 136 миллиардов рублей просрочкам по платежам рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Он подчеркнул, что ситуация сложилась непростая, и теперь банкам придется искать из нее какой-то выход. В частности, они могут предложить клиентам реструктуризацию долга, чтобы помочь им справиться с финансовой нагрузкой.
Барсуков отметил, что, если рассматривать долю просроченной задолженности в общей сумме долга, то ипотечники составляют всего около 0,5% по сравнению с другими видами кредитов.
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