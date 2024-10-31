Риелтор Барсуков назвал ипотечников наиболее дисциплинированными заемщиками

Самыми дисциплинирвоанными заемщика все еще можно считать держателей ипотечныхх кредитов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» на фоне сообщения о выросших до рекордных 136 миллиардов рублей просрочкам по платежам рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Он подчеркнул, что ситуация сложилась непростая, и теперь банкам придется искать из нее какой-то выход. В частности, они могут предложить клиентам реструктуризацию долга, чтобы помочь им справиться с финансовой нагрузкой.

Барсуков отметил, что, если рассматривать долю просроченной задолженности в общей сумме долга, то ипотечники составляют всего около 0,5% по сравнению с другими видами кредитов.