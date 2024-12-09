Риелтор Апрелев негативно оценил идею ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

Если блокировать деньги от продажи недвижимости на семь дней, то это значительно усложнит всю операционную деятельность. Об этом «Москве24» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
Эксперт не оценил идею подобной заморозки, которая призвана проверить законность сделки и убедиться, что владелец недвижимости не продал ее под чужим влиянием.
Апрелев подчеркнул, что почти 60% сделок в России на рынке вторичного жилья — альтернативные. То есть человек продает свою квартиру и сразу приобретают другую. И заморозка средств создаст для людей серьезные трудности, отметил эксперт.
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