РИАМО: инвестиционная квартира может окупиться за 12,5 года

Аналитики портала «Мир квартир» отмечают, что доходность от аренды жилья в крупных российских городах увеличилась: сейчас она составляет более 6% годовых, а в некоторых случаях — до 8%. Об этом сообщило РИАМО .

Это значит, что инвестиционная квартира может окупиться в среднем за 12,5 лет, в то время как в 2022 году этот срок составлял 20,3 лет. С увеличением спроса на аренду жилья осенью цены растут, появляются новые объекты.

Сейчас активируются покупатели инвестиционных новостроек, завершающие ремонты. Также на рынке аренды сказываются изменения в льготных ипотечных программах, что привело к растущему числу желающих снять жилье. Это, в свою очередь, спровоцировало сокращение доступных вариантов и резкое повышение средних ставок, добавило «ФедералПресс».