Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» перечислили в бюджет почти 48 миллиардов рублей

Компании, имеющие статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», за все время перечислили в бюджет почти 48 миллиардов рублей за счет налогов и страховых взносов. Об этом сообщил сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За все время деятельности ОЭЗ столицы компании со статусом резидента перечислили свыше 35 миллиардов рублей налогов, из которых более 11 миллиардов рублей — в бюджет Москвы. Наибольшая часть налоговых выплат приходится на производителей микроэлектроники, которые пополнили бюджетную систему страны на 17,4 миллиарда рублей», — уточнил он.

По его словам, резидентами являются свыше ста компаний, производящих критически важную продукцию: микроэлектронику, лекарства, беспилотные авиасистемы, высокотехнологичное оборудование.

В первом квартале 2024 года объем налоговых выплат вырос в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг четырех миллиардов рублей. Больше всего налогов выплатили производители микроэлектроники. При этом почти вдвое вырос и объем произведенной продукции — до 32,2 миллиардов. Лидерами по данному показателю стали производители медицинских изделий и биофармы.

«Сумма выплаченных компаниями ОЭЗ „Технополис Москва“ страховых взносов отражает уровень социальных гарантий для сотрудников в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком», — заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, объем страховых взносов резидентов за первый квартал составил около миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. А всего в Соцфонд компании выделили свыше 12,7 миллиарда.

Минэкономразвития высоко оценило такую налоговую дисциплину. В отчете о работе российских ОЭЗ за 2023 год, который ведомство опубликовало в начале июля, ОЭЗ «Технополис Москва» заняла первое место по объему уплаченных налогов — 12,04 миллиарда рублей. Эффективность функционирования ОЭЗ столицы в целом оценили в 100%.

«Сверхдинамичный темп развития современной экономики определяет запросы инвесторов — они предпочитают вкладывать средства в готовую промышленную инфраструктуру, чтобы обеспечить быстрый старт производства и выпуск продукции. Особую ценность представляет транспортная доступность промплощадки и качественная бизнес-среда. ОЭЗ Москва успешно отвечает на запросы высокотехнологичного бизнеса — она активно расширяет свои территории, выстраивая благоустроенную инфраструктуру „под ключ“ и предлагает широкий спектр услуг», — подчеркнул гендиректор экономической зоны Геннадий Дегтев.

«Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров.