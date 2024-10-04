Резиденты «Технополиса Москва» перечислили 52 миллиарда рублей налогов и страховых взносов

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за все время существования выплатили в федеральный бюджет 38 миллиардов рублей налогов и 14 — страховых взносов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За счет налоговых отчислений меняется наш город: по поручению мэра Москвы Сергея Собянина средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, мест общего пользования», — отметил он.

Заместитель мэра также отметил, что лидерами по налогам за второй квартал года стали производители микроэлектроники, перечислившие около 2,7 миллиарда рублей. А всего предприятия в сумме выплатили почти семь миллиардов рублей налогов.

Объем производства с начала года тоже вырос в 1,6 раза. Кроме микроэлектроники в ОЭЗ производят лекарственные препараты, высокотехнологичное оборудование, медтехнику и многое другое.