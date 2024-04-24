Ревизию появившихся до вступления в Россию долгов по зарплате проведут в Донбассе | 360°

Деньги 24 апреля 2024, 11:50 Ревизию появившихся до вступления в Россию долгов по зарплате проведут в Донбассе Генпрокурор Краснов поручил провести ревизию долгов по зарплате в новых регионах РИА «Новости»

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В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях проверят наличие задолженностей по зарплате. Ревизия охватит начисления за период до вступления регионов в состав России, заявил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов. Его процитировало РИА «Новости».

«Потребовано проведение ревизии задолженности по оплате труда, образовавшейся до вхождения регионов в состав России», — сказал он.

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Игорь Краснов сообщил, что проверку попросило провести профильное министерство. По его словам, после прокурорского вмешательства некоторые крупные предприятия угольной промышленности и сферы ЖКХ уже погасили долги на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Генпрокурор добавил, что главам новых регионов поручили активизировать реализацию госпрограмм в сфере занятости.

В 2023 году Минпромторг поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода и погасить зарплатные долги перед его сотрудниками, сообщил RT. Министр Денис Мантуров прогнозировал, что за полтора года предприятие выйдет на прежние показатели.