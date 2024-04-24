Ревизию появившихся до вступления в Россию долгов по зарплате проведут в Донбассе | 360°

24 апреля 2024, 11:50
Ревизию появившихся до вступления в Россию долгов по зарплате проведут в Донбассе
Генпрокурор Краснов поручил провести ревизию долгов по зарплате в новых регионах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях проверят наличие задолженностей по зарплате. Ревизия охватит начисления за период до вступления регионов в состав России, заявил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов. Его процитировало РИА «Новости».
«Потребовано проведение ревизии задолженности по оплате труда, образовавшейся до вхождения регионов в состав России», — сказал он.
Реклама
Игорь Краснов сообщил, что проверку попросило провести профильное министерство. По его словам, после прокурорского вмешательства некоторые крупные предприятия угольной промышленности и сферы ЖКХ уже погасили долги на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Генпрокурор добавил, что главам новых регионов поручили активизировать реализацию госпрограмм в сфере занятости.
В 2023 году Минпромторг поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода и погасить зарплатные долги перед его сотрудниками, сообщил RT. Министр Денис Мантуров прогнозировал, что за полтора года предприятие выйдет на прежние показатели.
Генпрокуратура РФ
ДНР
ЛНР
Зарплаты
Деньги
Игорь Краснов
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
Реклама