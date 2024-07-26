Reuters: Mercedes-Benz Group теряет миллиарды евро из-за снижения продаж и конкуренции

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group за первое полугодие уменьшилась на 20%, составив шесть миллиардов евро, что в значительной степени связано с высокой конкуренцией на китайском рынке. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на Reuters.

Согласно данным, прогноз рентабельности продаж немецких автомобилей был снижен до 10-11% на текущий год, тогда как ранее этот показатель составлял 10-12%. Во втором квартале рентабельность составила 10,2%, что оказалось ниже ожиданий экспертов.

В первом полугодии реализация автомобилей марки Mercedes снизилась на 6%, а продажи электрических моделей упали на 17%.

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