Рестораторы начали массово избавляться от бизнеса в Кургане

Несколько курганских рестораторов решили избавиться от бизнеса. На продажу выставлены рестораны «Квеври», «Мачете» и два бара. Информация о заведениях появилась на сайте объявлений, сообщило Ura.ru .

«Продаем готовый ресторанный бизнес! Ресторан грузинской кухни „Квеври“! Помещение находится в аренде с выгодной ежемесячной оплатой, муниципалитет является арендодателем! Шикарный тематический интерьер выдержан традициями Грузии», — говорится в одном из объявлений.

Продавец утверждает, что ресторан находится в одной из лучших локаций города с большой проходимостью. Клиентская база ресторана — свыше пяти тысяч гостей.

Команда состоит из опытных поваров, которые прошли стажировку у лучших мастеров в Грузии. Цена вопроса — шесть миллионов рублей.

«Бухгалтерская отчетность предоставляется только при личной встрече на объекте», — добавил продавец.

На продажу также выставили ресторан «Мачете» — стейк-хаус, проработавший уже семь лет. Владелец заявил, что это готовый ресторанный бизнес с проверенной репутацией, расположенный в центре города на арендованной площади в 190 квадратных метров и рассчитанный на 40 посадочных мест. В описании указано, что за это заведение также запрашиваются шесть миллионов рублей.

Помимо этого, журналисты обратили внимание на продажу в Кургане лаунж-бара Zavisimost и клуб-бара «Свобода». Оба заведения пользуются популярностью у местных жителей.