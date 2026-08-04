Раменская ириска претендует на звание туристического сувенира России

В городском округе Раменское Московской области Анна Старостина придумала уникальный гастрономический сувенир — раменскую ириску. Это не просто сладость, а проводник в прошлое, который рассказывает городские легенды и стал символом округа.

Анна Старостина стала лауреатом I степени отборочного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Теперь ее ждет финал в Уфе в начале декабря.

История раменской ириски началась в конце ноября 2021 года. Сегодня в ассортименте — 12 вкусов: 6 сливочных и 6 фруктовых. В каждом вкусе спрятана своя история. Например, малиновая ириска родилась после прогулки по фабричному городку, а черносмородиновая с кусочками натуральных ягод напоминает гжельскую роспись.

За последние полгода продано около трех тонн ирисок. Их покупают не только в Раменском — они долетают даже до Благовещенска. Одна конфета стоит 70 рублей, найти гастрономический сувенир можно в популярных кофейнях города.

Анна учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности «Экономика и управление на предприятии». В дипломном проекте она прорабатывает стратегию вывода «Раменской ириски» на федеральный уровень. Гастрономический сувенир может не только рассказывать истории, но и укреплять экономику округа и привлекать туристов.