Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля

Райффайзенбанк с 1 июля 2024 года перестанет начислять проценты по накопительным счетам. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте .

«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам», — объяснили в банке.

Как уточнили «Известия», пользоваться деньгами на накопительных счетах клиенты смогут в привычном режиме.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФ и НПФ. Кредитная организация оставалась одной из немногих, кто продолжал работать с российскими клиентами по заграничным переводам.

В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка объявила, что свернет бизнес на территории РФ. Весной этого года Raiffeisen Bank International озвучил два варианта ухода, в том числе продажу активов.