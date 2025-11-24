Работники могут рассчитывать на 13-ю зарплату при увольнении, но при одном условии

Работодатели должны четко указывать в документах вид 13-й зарплаты, ее размер, условия получения и сроки выплаты. Об этом рассказал РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — отметил Хаминский.

Юрист отметил, что 13-я зарплата — это не обязательное вознаграждение, а решение, которое принимает работодатель. В законодательстве эта выплата не прописана, но она служит мотивацией для сотрудников, повышает их вовлеченность и укрепляет командный дух.

Условия начисления и выплаты годовой премии прописаны во внутренних документах компании, таких как коллективный договор и положение о премировании. Размер премии может быть фиксированным или зависеть от результатов работы сотрудника и его среднего заработка. Формулы для расчета премии также устанавливаются работодателем, подчеркнул Хаминский.

Юрист подчеркнул, что работодатели обычно выплачивают 13-ю зарплату в конце года или в начале следующего. По словам Хаминского, эта выплата, как и обычная зарплата, облагается налогами и страховыми взносами. Он также объяснил особенности начисления 13-й зарплаты сотрудникам, которые увольняются.

«Необходимо отметить, что, если работник уволился до момента выплаты премии, но выполнены все условия для ее получения, отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели, она должна быть выплачена работнику», — заключил Хаминский.

Только 22% россиян регулярно получают премии — каждый месяц или квартал. Об этом говорят результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co. По данным опроса, 8% россиян получают премии за конкретные проекты, а 18% — только в исключительных случаях. Чаще всего премии выплачиваются деньгами, ответили 88% участников.