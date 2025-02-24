«Работа.ру»: женщины чаще мужчин скрывают личные накопления от семьи

Больше половины опрошенных россиян (55%) свободно обсуждают доходы со всей семьей, еще 21% делится этой информацией только с некоторыми родственниками. Лишь 13% респондентов скрывают свои доходы. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По результатам опроса, женщины чаще, чем мужчины, держат доходы в тайне (16% против 10%). Более четверти опрошенных выделяют до 10% заработка на личные нужды, от 30 до 50% дохода откладывают 9% россиян.

При этом 38% респондентов вообще не сообщают семье о своих сбережениях, среди женщин таких больше (41%), чем среди мужчин (17%).