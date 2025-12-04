Путин призвал шире использовать нацвалюты в БРИКС

Необходимо расширять использование национальных валют для расчетов в БРИКС, но в этом вопросе не нужно спешить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Нужно расширять возможности использования национальных валют при взаимных расчетах между странами БРИКС», — сказал он.

По слова главы государства, сейчас нет задачи ввести единую валюту в рамках БРИКС, это должен быть спокойный процесс. Путин отметил, что важно не допустить грубых ошибок, поэтому все должно проходить без спешки.

В качестве примера он привел Европу, где к введению системы единой валюты многие страны были не готовы. Поэтому возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой.

Ранее стало известно, что Таиланд захотел вступить в БРИКС и попросил Индию поддержать его в этом вопросе. Впервые власти страны сообщили России о желании стать полноправным членом объединения в 2024 году.