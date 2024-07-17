Путин предложил обсудить вопросы использования цифровых валют

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в среду предложил обсудить вопрос использования цифровых валют. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Речь идет о пробном использовании цифрового рубля. По сути, это еще одна форма национальной денежной единицы. Его плюс в том, что граждане смогут пользоваться цифровым рублем вне зависимости от того, в каком банке открыт счет», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия. По состоянию на 1 июля в системе совершили свыше 27 тысяч переводов и порядка семи тысяч оплат услуг.

«Платформа показала работоспособность и функциональность. Нужно перейти к более широкому внедрению цифрового рубля в хозяйственной сфере», — добавил глава государства.

Президент отметил, что цифровые валюты стали перспективным и динамичным направлением, которое становится все более востребованным в мире.

«Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики. Со стороны бизнеса, граждан и инвесторов во всем мире оно становится более востребованным», — подчеркнул он.

Ранее ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля в 2025 году.