Путин назвал Россию одним из ведущих экспортеров продуктов питания

Россия вышла в число мировых лидеров по экспорту продуктов питания. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — добавил глава государства.

Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию и в указе о национальных целях развития говорилось об увеличении к 2030 году несырьевого неэнергетического экспорта минимум на две трети, по сравнению с 2023-м.

«Это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время», — подчеркнул он.

В июле депутат Госдумы Ренат Сулейманов отмечал, что к концу года удастся собрать до 132 миллионов тонн зерна, из которых 80 миллионов пойдет на внутреннее потребление, а излишки можно будет продать в другие страны.